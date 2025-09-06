Approfondimenti
Diocesi: Vittorio Veneto, domenica a Cison concerto del Coro Stramare per ricordare Virgilio Florian

Si svolgerà domenica 7 settembre al Teatro La Loggia a Cison di Valmarino, l’iniziativa “Voglio vivere così. Le musiche della radio degli anni 30 e 40”. Si tratta del primo di una serie di eventi intitolato “Sembrava per tutti una magia. Omaggio a Virgilio Floriani, un cisonese pioniere delle telecomunicazioni (1906-2000)”, con cui il Comune di Cison di Valmarino, in collaborazione con altre realtà del territorio, intende rendere omaggio a Virgilio Floriani, ingegnere “visionario e pioniere delle telecomunicazioni””, spiega una nota. Il programma, che si svolgerà da settembre 2025 a giugno 2026, celebra la figura di questo “illustre concittadino, a 25 anni dalla sua scomparsa e in occasione del 120° anniversario della sua nascita”. Nato a Cison di Valmarino nel 1906, Virgilio Floriani si è distinto come uno degli artefici principali dell’innovazione tecnologica italiana del dopoguerra. Dopo la laurea in Ingegneria al Politecnico di Torino, ha lavorato per l’EIAR (futura RAI) e la SAFAR, per poi fondare nel 1946 la Telettra, azienda che ha “rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni con lo sviluppo di sistemi multicanale, ponti radio e telefoni portatili. La sua visione ha anticipato la rivoluzione digitale e lo sviluppo della fibra ottica”.
Oltre alla sua carriera in ambito tecnologico, Floriani ha dimostrato “un profondo impegno sociale, creando nel 1977 la Fondazione Floriani per lo sviluppo delle cure palliative”.

