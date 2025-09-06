Diocesi: Genova, l’11 settembre si terrà l’Open day delle Scuole di italiano per persone straniere adulte

Giovedì 11 settembre si terrà l’Open day delle Scuole di italiano per persone straniere adulte, promosse dalla Caritas diocesana di Genova, in collaborazione con Masci Liguria e Acli Genova. All’incontro sarà presente anche l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca. La cerimonia si terrà nel pomeriggio a partire dalle 15.30, presso i locali di Via della Consolazione 1. Come spiegano gli organizzatori, “è il primo passo di un nuovo anno scolastico per questo progetto che, nato con l’emergenza Ucraina, si è ben presto aperto alle esigenze di tutte le altre nazionalità presenti in città”. Sono previsti gli interventi di Cristina Lodi, assessore al Welfare e ai Servizi sociali del comune di Genova, e di Marco Vagnozzi, responsabile dei Centri di accoglienza straordinari per richiedenti asilo presso il Ceis Genova – Fondazione Centro di solidarietà Bianca Costa Bozzo onlus. Uno spazio sarà riservato anche alla Rete Migranti Genova e al protocollo di intesa con i Cpia, le scuole statali per adulti e giovani adulti, dai 16 anni in avanti. Nell’anno scolastico 2024/2025 sono stati seguiti 680 allievi provenienti da 73 paesi diversi. Questo risultato è stato reso possibile grazie all’impegno di 165 volontari che hanno prestato la propria opera come docenti. L’attività è stata gestita tramite 12 scuole diffuse in tutto il territorio della città di Genova. Coloro che desiderassero avere maggiori informazioni possono contattare le Scuole di Italiano di Caritas Genova telefonando al numero 3294498911 oppure scrivendo all’indirizzo email info@scuoleitalianocaritasgenova.org. Altre informazioni sono reperibili sul sito web https://www.scuoleitalianocaritasgenova.org.

