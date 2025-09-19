Studentesse denudate da IA: Telegram Messenger, “impegnati a prevenire la diffusione di materiale pedopornografico”

“Telegram è pienamente impegnato a prevenire la diffusione di materiale pedopornografico (Csam) sulla propria piattaforma e applica una rigorosa politica di tolleranza zero. Telegram accetta segnalazioni da Ong di tutto il mondo e ha avviato una collaborazione con l’Internet Watch Foundation”. Così Telegram Messenger risponde alla richiesta avanzata ieri dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), Marina Terragni, di individuare con urgenza chi frequenta gruppi Telegram dove sono condivise “le immagini di un centinaio e più di giovanissime studentesse italiane fotografate nelle loro classi e ‘denudate’ dall’intelligenza artificiale (deepnude)”.

“Oltre ad accettare segnalazioni, Telegram analizza tutti i contenuti multimediali caricati sulla sua piattaforma pubblica confrontandoli con un database di Csam già rimossi dai moderatori, per impedirne la diffusione. Grazie a questo sistema, nel 2025 Telegram ha rimosso oltre 697.000 gruppi e canali legati al Csam”, precisa Telegram Messenger, mettendo a disposizione statistiche aggiornate e ulteriori informazioni sulla moderazione di Telegram.

