Comunità di Sant’Egidio: Pavia, stasera l’inaugurazione della “Casa dell’Amicizia” alla presenza di mons. Sanguineti e Marco Impagliazzo

Oggi, venerdì 19 settembre, alle 18, sarà inaugurata la “Casa dell’Amicizia” realizzata dalla Comunità di Sant’Egidio nel complesso antistante la chiesa dei SS. Primo e Feliciano, in via Langosco n. 8, a Pavia. All’inaugurazione saranno presenti il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, il vicesindaco Alice Moggi e l’assessore alle politiche sociali Francesco Brendolise. A dare battesimo alla nuova sede sarà il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, in visita da Roma per l’occasione. I locali in passato hanno ospitato le attività dell’oratorio di San Primo ma erano inutilizzati da circa dieci anni. La Comunità di Sant’Egidio negli ultimi due anni ne ha portato a termine la riqualificazione, sotto la supervisione progettuale e cantieristica dello Studio Lardera & Associati, per farne un centro delle proprie attività di solidarietà. La “Casa dell’amicizia” comprende locali per l’organizzazione e il coordinamento delle attività di Sant’Egidio in città, uno spazio dedicato ai “Giovani per la Pace” – movimento giovanile di Sant’Egidio che a Pavia raduna circa 50 giovani liceali e universitari – e un magazzino alimentare che verrà utilizzato per distribuire pacchi spesa a famiglie bisognose. All’interno della “Casa dell’Amicizia” verranno anche preparati i pasti che i volontari della Comunità distribuiscono ai senza fissa dimora settimanalmente. La “Casa dell’Amicizia” ospiterà inoltre conferenze su temi come pace e solidarietà, aperti alla cittadinanza. Tanti i pavesi che hanno contribuito con donazioni alla realizzazione dell’opera. In particolare, l’allestimento della cucina è stato reso possibile da contributi di Fondazione Monte di Lombardia; Rotary Club Valle StaPora; Fondazione Famiglia Chalmers Ets; Lions Club Regisole. Un importante contributo è inoltre arrivato da Ikea Milano San Giuliano Milanese, che ha sostenuto il progetto della “Casa dell’amicizia” donando gratuitamente tutti gli arredi. Nel corso dell’inaugurazione interverrà Cristina Perico, market manager di Ikea San Giuliano.

