Solidarietà: Novate Milanese, una serata a CasArché per sostenere le madri di Gaza

Nel cortile di CasArché, in via Carlo Maria Martini 14 a Novate Milanese, giovedì 18 settembre, alle ore 18,30, si terrà un incontro dal forte valore culturale e umano con Khader Tamimi, presidente della Comunità palestinese della Lombardia.

Durante la serata, alcuni operatori e volontari di Fondazione Arché daranno voce alle poesie tratte dal testo “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”, parole che raccontano dolore, speranza e resistenza. A seguire gli ospiti potranno partecipare a un conviviale aperitivo palestinese, un’occasione per scoprire i sapori e la tradizione di una terra ferita e ricca di cultura.

L’iniziativa ha un fine solidale: il ricavato dell’evento (l’ingresso è a offerta libera) sarà inviato al card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, per sostenere le madri di Gaza, donne che portano sulle spalle il peso più duro della guerra e che incarnano la resilienza di un popolo.

“Davanti a questo dramma non possiamo restare indifferenti”, sottolinea p. Giuseppe Bettoni, fondatore di Fondazione Arché. “La pace non è un’utopia, ma un compito che interpella ciascuno di noi. Anche un piccolo gesto, come partecipare a una serata di cultura e solidarietà, può diventare un seme di speranza”.

Un appuntamento che intreccia arte, memoria e impegno, nella convinzione che la pace si costruisce a partire dall’ascolto reciproco e dalla vicinanza concreta a chi soffre.