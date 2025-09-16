Diocesi: Reggio Calabria–Bova, arcidiocesi alla Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, “gli insulti sono inaccettabili” 

In merito alle “esternazioni diffuse” dalla Direzione regionale Musei, l’arcidiocesi di Reggio Calabria–Bova interviene per “ristabilire i fatti e tutelare la dignità della comunità ecclesiale”. “L’arcidiocesi – si legge in un comunicato – respinge con fermezza gli attacchi e gli insulti rivolti all’istituzione e ai portatori della Vara. Da un ente pubblico ci si attende misura, correttezza e linguaggio rispettoso dei ruoli istituzionali. Qualsiasi giudizio che travalichi questi limiti è lesivo della dignità di migliaia di fedeli e di operatori pastorali. Si smentiscono ricostruzioni allarmistiche: durante la processione non si è verificato alcun urto e la Vara non ha riportato danni. Le informazioni circolate in senso contrario non corrispondono al vero. La Chiesa custodisce il patrimonio culturale affidatole dai benefattori con responsabilità e competenza, nel pieno rispetto della normativa vigente. Anche in occasione della processione sono stati adottati criteri di sicurezza e salvaguardia coerenti con la legge e con le buone prassi di conservazione, in continuità con la collaborazione ordinaria con le autorità competenti”.

