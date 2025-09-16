Lavoro: Acli Roma, il 23 settembre appuntamento finale del progetto “Made in Mediterraneo 2.0”, incontro tra i giovani e il mondo dell’artigianato

Martedì 23 settembre, alle ore 10.30, presso la sala convegni Ex Falegnameria dell’Opera Don Guanella (via Aurelia Antica 446) a Roma, si terrà l’evento conclusivo di “Made in Mediterraneo 2.0”, il progetto realizzato dalle Acli di Roma, con il sostegno della Fondazione Roma, dedicato al mondo dell’artigianato, che ha visto l’inserimento di giovani apprendisti all’interno di alcune botteghe storiche romane, con il fine di conservare, valorizzare e dare un futuro alla memoria degli antichi mestieri tenendo insieme tradizione e innovazione e contestualmente formare i ragazzi all’artigianato, che ad oggi rappresenta una reale possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Porterà i propri saluti don Fabio Lorenzetti, Superiore dell’Opera Don Guanella. E’ stato invitato anche Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio. Interverranno: prof. Claudio Bianchi, coordinatore scientifico “Made in Mediterraneo 2.0”; Francesco Pappalardo, Referente “Made in Mediterraneo 2.0” e delegato alla disabilità delle ACLI di Roma; Lidia Borzì, vicepresidente delegata Acli di Roma aps e Michelangelo Melchionno, presidente Cna Lazio. I protagonisti del progetto, apprendisti e artigiani, prenderanno la parola attraverso videotestimonianze e interventi e saranno anche presenti in sala con alcuni stand espositivi. Concluderà i lavori Franco Parasassi, presidente della Fondazione Roma.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /