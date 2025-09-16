Diocesi: Siena, sul palazzo arcivescovile lo striscione con la scritta “Noi crediamo nella pace!”. E’ la promessa fatta dal card. Lojudice agli studenti

(Foto arcidiocesi di Siena)

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano- Chiusi-Pienza lo aveva annunciato nel suo messaggio al mondo della scuola: da oggi sul palazzo arcivescovile di Siena (e domani anche su quello di Montepulciano) è stato esposto uno striscione con la frase “Noi crediamo nella pace!”. Il cardinale – informa l’arcidiocesi – ha proposto ai giovani, ma anche a tutte le donne e gli uomini di buona volontà “una missione possibile: quella di trasformare le vostre scuole, le vostre aule, ogni luogo comunitario, in presidi di pace in luoghi dove oltre alla giusta formazione umanistica e scientifica si possa diventare campioni del mondo di speranza”. Il porporato prosegue “vi spiego come. Con un semplice allenamento quotidiano senza nessun effetto speciale: ogni giorno nelle vostre classi fermatevi 1 minuto, non di più, per esprimere un pensiero, una parola, un disegno sulla sulla pace. Ed ancora esponete fuori dalle vostre aule la scritta: “Noi crediamo nella pace!”. Ma non basta, mettetelo anche fuori dalla scuola. Tutti sapranno che in quell’edificio si sta lavorando per la pace. Io farò lo stesso a casa mia, a Siena e Montepulciano metterò la stessa scritta. Sono segni importanti per dire a tutte le nostre comunità che noi non molliamo e che proprio da voi giovani parte una nuova rivoluzione pacifica”.