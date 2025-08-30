Camaldoli: Fuci, giovani universitari cattolici a confronto su dignità e diversità

Dal 4 al 6 settembre la Foresteria del Monastero di Camaldoli ospiterà la Scuola europea di formazione alla politica, promossa dalla Federazione universitaria cattolica italiana e dalla Fondazione Fuci, con il titolo “Verso l’Alto. La dignità umana e il genio della diversità”. L’incontro vedrà la partecipazione di delegazioni di universitari cattolici italiani ed europei. Dopo la prima edizione tenutasi a Firenze nel 2022, la Sefap ha proseguito con un percorso di amicizia e approfondimento che porta ora i giovani a Camaldoli, nello spirito dell’antico assistente mons. Montini. Il tema scelto intende porre al centro la dignità umana come base dell’identità europea. Tra i relatori Romano Prodi, Sandra Zampa, Salvatore Vella, Osea Giuntella, p. Matteo Ferrari e Marco Damilano. I dibattiti saranno moderati da Federico Vivaldelli, Chiara Lambranzi e Gabriele Cavicchioli, con interventi di Michele Nicoletti, Marina Berlinghieri, Laura Rozza Giuntella e Gino Mazzoli. Il 5 settembre alle ore 21 p. Emanuele Bordello guiderà una veglia di preghiera in preparazione alla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, a cui tutte le delegazioni internazionali prenderanno parte il 7 settembre a Roma, nella celebrazione presieduta da Papa Leone XIV.

