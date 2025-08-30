Abbazia di Montecassino: due ragazzi tedeschi per un’esperienza di fede e volontariato

Ruben Scharnagl e Kuba Stroh, entrambi diciottenni provenienti dalla regione di Stoccarda, hanno scelto di trascorrere sei mesi nell’Abbazia di Montecassino per vivere un’esperienza di fede e volontariato. I due partecipano al programma Klosterzeit, promosso dal monastero svizzero di Einsiedeln e rivolto a giovani di lingua tedesca tra i 18 e i 30 anni, che offre la possibilità di condividere la vita quotidiana di una comunità benedettina in tutto il mondo per un periodo da sei a dodici mesi. “Mi ha attratto Montecassino come culla dell’Ordine Benedettino e come punto focale della storia europea. È un luogo in cui la cultura e le tradizioni della vita monastica diventano visibili e si può toccare con mano una storia secolare di fede e spiritualità”, ha raccontato Ruben. Kuba ha aggiunto: “Dopo un pellegrinaggio a Roma nell’estate 2024 ho maturato un forte interesse per la teologia, accanto alla mia fede. Prima di iniziare l’università desideravo un’esperienza che mi permettesse di coltivare questo interesse in un contesto religioso. Ho così scoperto il programma Klosterzeit e, dopo la mia candidatura, ho condiviso con Ruben questa opportunità”. L’iniziativa si inserisce nel percorso di accoglienza che l’Abbazia porta avanti negli ultimi mesi: oltre a volontari laici, sono attesi nei prossimi giorni anche monaci da altri Paesi europei e dall’Asia, a testimonianza della dimensione internazionale e spirituale del cenobio cassinate.

