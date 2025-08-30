Acli: il 2 settembre parte da Palermo la Carovana della pace “Peace at Work”

(Foto Acli)

Prenderà il via lunedì 2 settembre da Palermo la Carovana della pace promossa dalle Acli, con il titolo “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace”. L’iniziativa, che attraverserà l’Italia da Sud a Nord fino al 15 dicembre, si concluderà a Strasburgo con la consegna di un appello al Parlamento europeo. La Carovana nasce per portare un messaggio concreto di pace, giustizia sociale e disarmo nei luoghi della quotidianità – scuole, fabbriche, cooperative, cantieri, ospedali, università – riaffermando che una vera economia, anche se più lenta, è quella fondata sulla dignità del lavoro e sull’inclusione. “Non siamo ingenui, ma realisti – ha dichiarato Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli – la pace è un processo concreto che nasce dal lavoro, dalla giustizia e dalla partecipazione”. La tappa inaugurale si svolgerà al Centro Tau di Danisinni, storica realtà educativa palermitana fondata nel 1988 e oggi presidio sociale e culturale per i quartieri Danisinni, Ingastone e Cipressi. La giornata si aprirà alle ore 17 con i saluti istituzionali, a cui seguiranno gli interventi delle Acli nazionali e siciliane, e la partecipazione delle organizzazioni sindacali, per riflettere su lavoro e pace come beni comuni. Alle ore 19,30 è previsto un momento di spiritualità presso la Comunità educante Zisa-Danisinni, che vedrà il coinvolgimento di giovani, educatori e rappresentanti del mondo ecclesiale e sociale. Seguiranno poi, dal 3 al 6 settembre, altre tappe siciliane: Caltanissetta, con un incontro presso il circolo Acli Officine Sonore; Favara e Avola, dove si parlerà di cultura, legalità e sport come strumenti di pace; Siracusa, con l’iniziativa “Semina la Pace” in un orto comunitario; infine Catania, il 6 settembre, con la partecipazione dell’arcivescovo mons. Luigi Renna. “Con questa Carovana – afferma Pierangelo Milesi, vicepresidente Acli con delega alla pace – vogliamo rimettere in circolo una parola chiara e radicale: la pace si costruisce con il lavoro, non con le armi”. Per Agata Aiello, presidente delle Acli Sicilia, “la Sicilia è il punto di partenza ideale: qui ogni giorno la pace si costruisce attraverso l’impegno delle comunità, la giustizia sociale e la dignità delle persone”.