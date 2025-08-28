Sport e solidarietà: Altropallone ed Emergency, Premio 2025 a Bassidy Sanogo, partito dal Mali ora è promessa del calcio nella Fiorentina

(foto: ACF Fiorentina)

Sarà Bassidy Sanogo, diciassettenne maliano oggi promessa del calcio nelle giovanili della Fiorentina, a ricevere il Premio L’AltroPallone 2025, il riconoscimento che da oltre venticinque anni celebra lo sport come strumento di solidarietà, integrazione e diritti. Il premio – giunto alla sua XXVII edizione – segna quest’anno l’inizio di una collaborazione significativa tra l’associazione AltroPallone ed Emergency, che ospiterà la cerimonia di premiazione nell’ambito del proprio Festival, il prossimo 5 settembre alle ore 16,30 nel cortile di Palazzo Ancini a Reggio Emilia. “Un incontro nel ricordo di Gianni Mura e Gino Strada”, spiega Paolo Maggioni, presidente del Premio, “le cui traiettorie si sono incrociate sulle strade di un mondo fatto di pace, tolleranza e cultura”. “Questa collaborazione – aggiunge Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency – ci permette di raccontare storie che ispirano, dove l’eccellenza sportiva si accompagna a un’idea di giustizia e di apertura al mondo”.

La storia di Bassidy Sanogo è emblematica: partito dal Mali nel 2021, ha attraversato deserti e prigionia in Libia, fino al salvataggio in mare – nel dicembre 2022 – da parte della nave Life Support di Emergency, alla sua prima missione nel Mediterraneo. Da quel giorno, il sogno del calcio si è riacceso, fino alla convocazione da parte della Fiorentina, dove oggi gioca con determinazione e talento. “Per il valore profondo di questa vicenda – continua Maggioni – e per la forza simbolica di un pallone che può cambiare il mondo, il Premio 2025 va a Bassidy Sanogo e idealmente a tutte le persone che credono nello sport come strumento di giustizia e di pace”. Durante la cerimonia interverranno, insieme a Sanogo, i rappresentanti di AltroPallone e Paola Tagliabue, medico di Emergency. Dal 1998 a oggi, il Premio L’AltroPallone ha raccontato storie di sportivi, giornalisti, medici, allenatori, attivisti: da Gianni Mura a Gino Strada, da Cesare Prandelli a Sara Gama, da Clarence Seedorf a Claudio Ranieri. Figure diverse, unite dall’idea che lo sport possa essere veicolo di valori, cura e comunità. AltroPallone è un’organizzazione non profit che promuove progetti educativi e di sensibilizzazione attraverso lo sport, con particolare attenzione all’inclusione, alla parità e alla lotta contro le discriminazioni.

Emergency, nata nel 1994, ha curato gratuitamente oltre 13 milioni di persone nel mondo, portando assistenza medico-chirurgica dove guerre, povertà e ingiustizie cancellano diritti fondamentali. Info e approfondimenti: www.altropallone.it; sostieni.emergency.it.