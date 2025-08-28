Diocesi: Oria, nuovo invito del vescovo Pisanello alla preghiera per la pace nel nome di San Barsanofio

Il vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello, ha rivolto un nuovo appello alla comunità diocesana affinché si unisca in preghiera per la pace, nel giorno della solennità di San Barsanofio di Gaza, patrono della diocesi. La celebrazione del pontificale è in programma sabato 30 agosto, alle ore 18, nella basilica cattedrale dell’Assunta di Oria. Sarà, sottolinea la diocesi, “un’occasione propizia per chiedere insieme il dono della pace nel mondo e in particolar modo a Gaza, terra in cui il Santo visse e operò”. L’invito alla speciale preghiera si inserisce in un cammino di attenzione costante al dramma dei conflitti, in particolare a quello mediorientale che ha colpito duramente la popolazione di Gaza. Lo scorso 24 luglio, infatti, la diocesi aveva promosso una veglia diocesana per la pace che aveva visto una significativa partecipazione di fedeli e, in modo particolare, di molti giovani provenienti dai comuni del territorio. Con la celebrazione del 30 agosto, la Chiesa di Oria riafferma così il legame con la testimonianza di San Barsanofio e rinnova la propria vicinanza alle vittime della guerra, invocando la sua intercessione per un futuro di giustizia e riconciliazione.

