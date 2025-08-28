Diocesi: Manfredonia, la Comunità Laudato si’ di San Giovanni Rotondo organizza una serie di iniziative per il Tempo del Creato

La Comunità Laudato si’ di San Giovanni Rotondo, nell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, ha organizzato una serie di iniziative per il Tempo del Creato, periodo in cui la famiglia ecumenica nel mondo si unisce in preghiera per la cura e la protezione della casa comune. Le celebrazioni per il mese del Creato iniziano il 1° settembre e si concludono il 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa festeggia San Francesco D’Assisi, patrono d’Italia e dell’ecologia.

Il programma degli eventi a San Giovanni Rotondo, martedì 2 settembre, alle ore 20.30, presso il piazzale della chiesa di Sant’Onofrio, si terrà l’adorazione eucaristica. Il momento di preghiera sarà presieduto da mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, con la partecipazione di don Pasquale Paloscia, assistente spirituale della comunità Laudato si’. Venerdì 5 settembre, alle ore 21, a Mattinata, presso la “Casa dell’Arte”, avrà luogo la quarta edizione del concerto “Una voce per il Creato”. La kermesse musicale è organizzata in collaborazione con l’associazione “Dare”. Nel corso della serata a ingresso libero, alcuni giovani artisti del territorio si esibiranno sulle note di grandi classici della musica italiana e internazionale, proponendo brani con temi di pace, cura e fraternità e alternati dalle coreografie interpretate dai giovani e giovanissimi allievi della “Rdl Academy” di Mattinata i cui insegnanti sono artisti della compagnia teatrale Rdl formata da Carlo Tedeschi. A concludere gli eventi del Creato sarà la messa Laudato si’ di sabato 20 settembre. La celebrazione è in programma a San Giovanni Rotondo presso “Contrada Costa”, un quartiere della città colpito nel mese di luglio da un grave incendio.

