Leone XIV: a delegazione di personalità politiche dalla Francia, “solo uniti a Cristo i responsabili pubblici trovano il coraggio”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Solo l’unione con Gesù – Gesù crocifisso – può dare a un responsabile pubblico il coraggio di soffrire per il suo nome”. Così Papa Leone XIV ha esortato oggi una delegazione di eletti e personalità civili del Val de Marne, diocesi di Créteil, ricevuti in Vaticano. Il Pontefice ha ricordato che l’annuncio del Vangelo abbraccia tutte le dimensioni della vita sociale: cultura, economia, famiglia, dignità della persona, educazione, politica. “La carità diventa carità sociale e politica – ha spiegato citando il Compendio della dottrina sociale della Chiesa –: ci fa amare il bene comune e conduce a cercare efficacemente il bene di tutti”. Riconoscendo le pressioni ideologiche e partitiche che spesso pesano sugli amministratori, ha ribadito che “occorre talvolta avere la forza di dire: no, non posso, quando è in gioco la verità”. Davanti alle difficoltà delle società occidentali, dove Cristo e la Chiesa sono marginalizzati, Leone XIV ha chiesto ai responsabili pubblici di non scoraggiarsi, ma di guardare alla vetta, all’essenziale della fede: “Abbiate il coraggio di testimoniare valori evangelici non svuotati di Cristo, perché solo così porterete frutto”. Infine ha incoraggiato i presenti a mantenere la speranza di un mondo più giusto e fraterno.