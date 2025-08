Giubileo dei giovani: presente anche un gruppo dal Venezuela. “Con il cuore pronto, da una terra che grida giustizia, pace e speranza”

I giovani del Venezuela partecipano al Giubileo dei Giovani con un gruppo di circa 100 persone, nonostante la difficile situazione politica, sociale ed economica del Paese. Particolarmente vivace, la presenza dei giovani della diocesi di Punto Fijo, i quali scrivono, attraverso Instagram: “Stiamo vivendo con entusiasmo il Giubileo dei giovani a Roma 2025. In comunione con migliaia di giovani provenienti da ogni angolo del mondo, siamo giunti nel cuore della Chiesa per celebrare la nostra fede, rinnovare il nostro impegno con Cristo ed essere testimoni della speranza che non delude”.

Proseguono i giovani: “Come generazione chiamata a seminare luce in mezzo a tanta oscurità, abbracciamo questo pellegrinaggio giubilare come un vero segno di grazia, comunione e invio. La nostra voce, la nostra gioia, le nostre bandiere e le nostre preghiere risuonano nelle strade di Roma, come testimonianza viva di una Chiesa giovane, viva e missionaria. Dal Venezuela, una terra che grida giustizia, pace e speranza, veniamo con il cuore pronto, sapendo che questo incontro ci rafforza, ci rinnova e ci spinge ad essere pellegrini che portano la speranza di Cristo al mondo. La diocesi di Punto Fijo è presente a questo grande incontro con il Papa e con tutta la Chiesa giovane!”.

