Diocesi: Anagni-Alatri, torna a Trevi nel Lazio il Meeting estivo dedicato alla bellezza

Torna a Trevi nel Lazio, nella diocesi di Anagni-Alatri, il Meeting estivo, organizzato dai ragazzi dell’associazione Juvenilia, anche in collaborazione con la parrocchia, guidata da don Pierluigi Nardi. “La bellezza salverà il mondo, ma il mondo salverà la bellezza?” il titolo dell’appuntamento.

Da oggi all’8 agosto è previsto il Grest per i ragazzi del paese, in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Assunta e sul tema “La vera bellezza si trova nel cuore. La Bella e la Bestia”. Il 9 agosto, in piazza del Mercato, Riccardo Moratti terrà una conferenza su “La bellezza del Paradiso”. Il 10 agosto, notte di san Lorenzo al castello Caetani, con poesie degli innamorati e concerto per violino e violoncello. Il 12 agosto spazio ai bambini, con un cinema sotto le stelle dedicato a loro. Il 16 agosto una gara podistica dedicata a Pietro eremita, santo del paese, che si svolgerà tra le bellezze del centro storico di Trevi. Il 18 agosto l’anfiteatro comunale si animerà per la serata finale del Grest. Il 19 agosto lo scrittore ed educatore Eraldo Affinati terrà una conferenza sul tema “La bellezza dei grandi educatori. Testa, cuore e mani”. Il 20 concerto di Chiara Cami. Il 22 si terrà il caratteristico palio gastronomico degli antichi rioni. Il 23, alle 18.30 nella chiesa parrocchiale, concerto per organo sul tema “Spiritualità ed invenzione”, dialogo tra sacro e profano nella musica dal ‘500 ad oggi. Il 24 agosto rappresentazione teatrale a cura della Compagnia della Misericordia, sodalizio che, insieme al Comune, ha pure contribuito all’organizzazione di questo ricco programma del Meeting.

