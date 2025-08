Diocesi: Senigallia, inaugurata l’esposizione “Et incarnatus est. Un itinerario per riscoprire il dono della vita”

Grande successo per l’inaugurazione dell’esposizione “Et incarnatus est. Un itinerario per riscoprire il dono della vita” che si è tenuta ieri sera presso la Pinacoteca di Senigallia. La presentazione alla cittadinanza dell’evento culturale promosso dalla diocesi – viene sottolineato in un comunicato – ha raccolto molti consensi che confermano una stagione museale molto partecipata, che vede ora un percorso articolato in più sezioni, con la grande attenzione dedicata a “Immagini di Maternità. La bellezza della vita che nasce” la mostra che unisce nell’Anno Santo tutte le diocesi marchigiane, grazie alla sinergia tra Chiese locali, Regione Marche e Conferenza episcopale marchigiana. Il ricco percorso espositivo, che gode del patrocinio del Comune di Senigallia, è stato presentato al numeroso pubblico intervenuto, dopo i saluti del vescovo Franco Manenti e del vicesindaco Riccardo Pizzi, dalle curatrici Elide Oro e Lorenza Zampa. Hanno condotto gli intervenuti nelle rinnovate sale della Pinacoteca alla scoperta del tema della Maternità, sviluppato secondo letture interpretative trasversali e parallele. C’è di più: si tratta di un percorso tematico itinerante, allestito in tre sezioni: due presso la Pinacoteca e una nell’altrettanto centralissimo Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX.

L’esposizione ad ingresso gratuito accompagnerà le aperture dei Musei diocesani per tutto l’Anno giubilare fino al 6 gennaio 2026 offrendo la possibilità di partecipare a visite guidate, condotte dagli operatori museali con un doppio appuntamento settimanale: ogni giovedì e domenica di agosto, alle 21.30, sempre ad ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. Prima visita domenica 3 agosto, condotta direttamente da una delle due curatrici, per andare alla scoperta di questo patrimonio storico – artistico secolare ma sempre in dialogo con la contemporaneità. Ingresso gratuito alla Pinacoteca di Senigallia.

