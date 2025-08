Beni culturali: Siracusa, da oggi nei 5 fine settimana di agosto torna “Strepitus Silentii” nelle catacombe di San Giovanni

Al via stasera il primo appuntamento di “Strepitus Silentii… le notti delle catacombe”, le visite notturne teatralizzate nate con l’intento di far vivere il sito della catacomba di San Giovanni a Siracusa in un frammento insolito alla routine della vita ordinaria, il frammento notturno. Si inizia venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 agosto. In totale cinque fine settimana di agosto, per 15 serate e 30 repliche.

Ma saranno tutti e cinque i fine settimana di agosto, per un totale di 15 serate e 30 repliche, ad essere animati da “Strepitus Silentii” nelle catacombe di San Giovanni. Un’immersione nella storia di Siracusa attraverso le gallerie sotterranee della catacomba simbolo della cristianità, un momento di meditazione nel fragoroso silenzio. Per tutto il mese di agosto, ogni venerdì, sabato e domenica, un viaggio tra spiritualità, teatro e memoria per far rivivere il fascino profondo delle catacombe cristiane.

Un modo diverso di vivere la visita alla catacomba di San Giovanni: attori riportano in vita alcuni personaggi come Paolo Orsi e Francesco Saverio Cavallari e alcuni gesti all’interno delle catacombe. Scendere sottoterra, al chiarore della luna, nel rispettoso silenzio del sito. Il visitatore resta travolto da quest’atmosfera che costringe a restare in silenzio e riflettere. Si avrà la possibilità di assister al rito del refrigerium: nel dies natalis i familiari si ritrovavano attorno al defunto e banchettavano. Ma anche all’eccezionale ritrovamento del sarcofago di Adelfia. Protagonisti sono Lorenzo Falletti, Doriana La Fauci, Caterina Pugliese, Marinella Scognamiglio, Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca.

Strepitus Silentii è promosso dalla società Kairós Turismo Cultura Eventi di Siracusa, in collaborazione con l’Ispettorato per le Catacombe della Sicilia Orientale, la Custodia delle Catacombe di Siracusa e l’Ufficio diocesano per la Pastorale del Turismo dell’arcidiocesi di Siracusa e il supporto dell’associazione culturale L’isola del Dialogo, Cantine Pupillo e Pasticceria Alfio Neri. Gli appuntamenti di Strepitus silentii sono programmati con i consueti orari (prima visita alle ore 21 e seconda visita alle ore 22.30). La prenotazione è obbligatoria ed è possibile prenotare telefonando al seguente numero: 0931.64694 o inviando una mail a info@kairos-web.com.

Le visite notturne teatralizzate sono state precedute da una première, una serata speciale al Castello del Solacium, in contrada La Targia a Siracusa. Letture, racconti e degustazioni, evocando simbolicamente il refrigerium, l’antico rito cristiano che ha radici pagane di commemorazione che univa vino, silenzio e attesa, in un percorso che è stato ideato per il nuovo sito, fuori dall’abituale contesto. Il condividere con il defunto il latte, il miele ed il vino. Come sempre un viaggio itinerante che si è concluso ai piedi di un albero secolare: parole e suoni che sono emerse da sottoterra. Il pubblico ha seguito gli attori nel loro narrare, lasciandosi trascinare dai suoni.

