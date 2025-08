Carceri: Antigone, Defence for Children Italia, Libera e Gruppo Abele, “pensare che a 16 anni si sia già colpevoli come un adulto è una resa culturale e politica”

Antigone, insieme a Defence for Children Italia e Libera, ha inviato una submission ufficiale al Comitato Onu sui diritti dell’infanzia per denunciare la regressione della giustizia minorile in Italia. Il Comitato entro l’anno valuterà la situazione italiana e la società civile, entro il 1° agosto, aveva la possibilità di presentare dei propri documenti. Quello promosso da Antigone, Defence For Children Italia e Libera è stato sottoscritto da 97 tra organizzazioni, autorità garanti e personalità di rilievo nell’ambito della giustizia e dei diritti dei minorenni.

Il sistema della giustizia minorile in Italia che, per anni, è stato modello a livello internazionale, oggi è sempre più improntato alla punizione, al controllo e all’isolamento. Per la prima volta nella storia, le carceri minorili italiane sono sovraffollate, con ragazzi che dormono su materassi a terra e trascorrono gran parte delle loro giornate chiusi in cella, privati di attività educative.

“I dati parlano chiaro: non siamo davanti a un’emergenza criminale giovanile, ma a una emergenza di diritti negati”, commentano le organizzazioni.

La submission al Comitato Onu chiede all’Italia di “abrogare il decreto Caivano, che ha incentivato il ricorso al carcere per i minorenni; chiudere la sezione minorile nel carcere per adulti di Bologna; assumere educatori, mediatori e garantire un reale percorso educativo per i ragazzi; fermare l’uso dell’isolamento; garantire a ogni minorenne un piano educativo individualizzato”.

Nelle stesse ore in cui le organizzazioni presentano la loro submission, il ministro alle Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini presenta una proposta per equiparare le pene dei reati commessi dai minorenni a quelle commesse dagli adulti. Una proposta che ignora la Costituzione e i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Di fronte alle recenti dichiarazioni del ministro Antigone, Defence for Children, Libera e Gruppo Abele esprimono profonda preoccupazione: “Pensare che a 16 anni si sia già colpevoli come un adulto è una resa culturale e politica, non una risposta ai bisogni della collettività”, affermano dalle associazioni. “La nostra Costituzione e la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia indicano con chiarezza che l’obiettivo della giustizia minorile è prendere in carico i ragazzi, non punirli”. Già il decreto Caivano, sottolineano, “ha portato ad un crisi grave del sistema penitenziario minorile. La fotografia che emerge è drammatica: in molte strutture manca personale formato, sono assenti figure educative e metà dei ragazzi detenuti sono minori stranieri non accompagnati, spesso sedati con psicofarmaci invece che aiutati a ricostruire un progetto di vita”.

“Pensare di continuare a inasprire le pene equiparando i reati di minori e adulti significa solo alimentare la recidiva e soffocare ogni possibilità di crescita”, aggiungono ancora Antigone, Defence for Children, Libera e Gruppo Abele. “Serve invece un investimento vero su educazione, supporto psicologico, inclusione sociale e percorsi di reinserimento, non di una nuova proposta al mese che introduce approcci ulteriormente criminalizzanti”.

