Settimane sociali: presentata ieri a Lecco la Rete di Trieste e lanciata la sua piattaforma programmatica

Una rete di amministratori locali, il proposito di riscoprire un modo diverso di occuparsi del bene comune, ma anche una serie di punti programmatici con cui rispondere alle necessità e alle sfide della contemporaneità. Sono questi i tratti fondamentali della Rete di Trieste che ieri pomeriggio si è presentata anche a Lecco, nella cornice della Casa sul Pozzo, annunciando anche la costituzione di un coordinamento provinciale, guidato dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e composto da un gruppo ancora in formazione di consiglieri e assessori. La Rete è nata nel luglio 2024 durante la Settimana sociale dei cattolici e ufficializzata nel febbraio 2025. Con circa mille aderenti, promuove una politica dal basso, fondata su unità e fraternità, proponendo soluzioni condivise alle sfide contemporanee.

L’incontro di ieri, introdotto da remoto da Francesco Russo, vicepresidente Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e coordinatore nazionale della Rete di Trieste, ha sottolineato l’urgenza di riattivare la partecipazione civica. Cinque i principali ambiti programmatici: giovani protagonisti delle politiche, partecipazione democratica, welfare territoriale inclusivo, transizione ecologica e tutela del territorio, attenzione alle aree interne e alle periferie. “Su ciascuna di queste aree – si legge in un comunicato – sono state sviluppate proposte concrete, frutto della condivisione delle buone pratiche nate nei diversi territori, le quali saranno anche rilanciate all’interno degli enti locali”. L’iniziativa è stata accolta con interesse da sindaci, consiglieri e assessori della provincia, tra cui Saulo Sangalli, Chiara Narciso e Valeria Marinari, che ne hanno apprezzato la concretezza e la trasversalità. A chiudere l’incontro, gli interventi del parroco don Walter Magnoni e del giornalista Gerolamo Fazzini, che ha annunciato nuovi momenti di approfondimento in autunno.

