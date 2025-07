Diocesi: Aosta, domani incontro con don Peyron per approfondire il rapporto tra scienza e fede

Una serata per approfondire il rapporto tra scienza e fede. È quella promossa per giovedì 1° luglio presso la Biblioteca regionale di Aosta, dalla diocesi in collaborazione con l’Osservatorio astronomico regionale. Interverrà don Luca Peyron, sacerdote dell’arcidiocesi di Torino, appassionato astrofilo ed esperto del rapporto tra scienza e fede, che al cielo non rivolge solo le preghiere, ma anche i telescopi, per ammirare le bellezze del cosmo insieme ai giovani con cui svolge il suo ministero. “Guardando in lontananza, cielo e terra appaiono separati dalla linea netta e ferma dell’orizzonte. Se però ci muoviamo in quella direzione, non toccheremo mai l’orizzonte, che sembra spostarsi sempre un passo più in là. Comprendiamo così che si tratta di un’apparenza, che in realtà cielo e terra non sono separati, bensì la terra è specchio del cielo e il cielo sconfina sulla terra”, si legge in un comunicato della diocesi di Aosta. Partendo dalle suggestioni raccolte in “Sconfinato” (ed. San Paolo, 2025), l’ultimo libro di don Luca Peyron, e nella prima cronaca delle sue avventure astronomiche, “Cieli sereni” (ed. San Paolo, 2023), l’autore dialogherà con Andrea Bernagozzi, ricercatore all’Osservatorio astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per riflettere insieme su quanto guardare in alto significa anche guardarsi dentro. “D’altronde – concludono dalla diocesi – è grazie al nero della notte sopra di noi, quando si osserva al telescopio, che dagli astri ci giunge quella luce che penetra negli occhi come nel cuore, portando con sé sia preziose informazioni sulla natura fisica delle stelle lontane, sia un dono celeste di cui abbiamo grande bisogno, oggi più che mai: la speranza”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /