Giornalisti: Giampiero Spirito confermato presidente della Fondazione Casagit

(Foto Casagit)

Giampiero Spirito, 65 anni, romano, capo servizio di Tv2000, è stato rieletto all’unanimità presidente della Fondazione Casagit per l’assistenza integrativa dei giornalisti italiani. Lo ha deciso il consiglio di gestione composto da Diego Longhin (Piemonte), confermato vicepresidente, Fausta Chiesa e Antonello Capone (Lombardia), Walter Nerone (Abruzzo) e Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi. “La solidarietà è uno dei valori principali di questo giovane ente – ha dichiarato Spirito – insieme naturalmente alla tutela del patrimonio faticosamente accumulato in cinquant’anni dai soci Casagit. Nell’ultimo quadriennio la Fondazione ha destinato più di quattro milioni di euro ai giornalisti e alle loro famiglie per integrazioni e interventi straordinari di welfare sanitario e sostenuto i soci pensionati al più basso reddito, in piena sinergia con la Mutua Casagit Salute”. Costituita nel luglio 2019, la Fondazione Casagit garantisce ai giornalisti un sistema di sicurezza sociale volto a tutelare dignità e autonomia professionale, contribuendo alla difesa della libertà di stampa. È inoltre impegnata in attività di ricerca scientifica, formazione e istruzione, e fa parte della Fondazione sul giornalismo “Paolo Murialdi”, di cui proprio Spirito è presidente dal 2024.