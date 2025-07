Giubileo dei giovani: diocesi Palermo, a Roma 300 ragazzi per “condividere il cammino con persone da tutto il mondo”

Non una semplice trasferta bensì la tappa importante di un cammino iniziato diversi mesi fa e che ricondurrà a Palermo, più ricchi e ancora più impegnati ad annunciare il Vangelo: questo il senso del Giubileo dei Giovani che più di trecento ragazze e ragazzi partiti da Palermo (gruppo della Pastorale giovanile dell’Arcidiocesi, scout, ragazzi dell’Azione Cattolica, Movimento dei Focolarini, Cammino Neocatecumenale, Famiglia Orionina, Famiglia Salesiana e altri ordini religiosi) vivranno in questi giorni a Roma e in San Pietro. I giovani pellegrini saranno impegnati nell’ascolto delle catechesi basata sulle 12 parole del Giubileo e nelle attività di prossimità presso centri di carità della città di Roma.

Come spiega la palermitana Giada Clemente, “il Giubileo è un’esperienza che apre, non solo il cuore, ma anche la mente!”. “Improvvisamente ti ritrovi a condividere un cammino con persone, fratelli, da tutto il mondo. Ogni bandiera che sventola, ogni saluto, ogni conversazione, in cui si incrociano lingue e culture diverse, porta con sé tracce di un popolo che si ritrova nella fede e nella fraternità! Del resto, cosa aspettarsi da milioni di giovani che si mettono in cammino verso la stessa meta, se non una grandissima festa? Ecco cosa abbiamo assaporato in questi pochi giorni trascorsi a Roma! Gioia, allegria e tanta baldoria. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di partecipare ai prossimi eventi, organizzati accuratamente per noi, per i quali ringraziamo tutti coloro che si sono messi al servizio di questo grande Giubileo”.

Nel pomeriggio di giovedì 31 luglio i giovani italiani si incontreranno a Piazza San Pietro per la “Confesso Fidei”, per essere confermati nella fede cattolica; venerdì 1 agosto alle 17 il gruppo della Pastorale giovanile sarà ospite a TV 2000 e alle 19.00, insieme a tutti gli altri giovani provenienti dalla Sicilia, l’appuntamento presso la basilica dei Salesiani per la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana. Sabato 2 agosto la Veglia a Tor Vergata presieduta da Papa Leone XIV, domenica 3 agosto la celebrazione eucaristica, sempre con il Santo Padre.

