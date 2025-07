Giubileo 2025: Senigallia, da domani la mostra “Et incarnatus est” nella Pinacoteca diocesana

“Et incarnatus est. Un itinerario per riscoprire il dono della vita” è il titolo del progetto espositivo giubilare della diocesi di Senigallia che aprirà i battenti il 31 luglio nella Pinacoteca diocesana.

Si lavora all’allestimento di un percorso articolato in più sezioni, con la grande attenzione dedicata a “Immagini di maternità. La bellezza della vita che nasce” la mostra che unisce nell’Anno giubilare tutte le diocesi marchigiane, grazie alla profonda sinergia tra Chiese locali, Regione Marche e Conferenza episcopale marchigiana. Una iniziativa di vasto respiro regionale, con la volontà di fare rete tra le diverse realtà diocesane, realizzando così un progetto unico e condiviso. Progetto che a Senigallia si amplia all’interno dell’itinerario de “Et incarnatus est” con la ricca esposizione di opere che si sta allestendo dalla Ddocesi di Senigallia, la quale ha scelto di coinvolgere entrambi i Musei diocesani proponendo un percorso itinerante in tre sezioni curato dalle storiche dell’arte Elide Oro e Lorenza Zampa: due nella Pinacoteca diocesana e una a Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX. Mesi intensi di preparazione, con accurati interventi riallestitivi che porteranno a rendere nuovamente fruibili tutte le sale e gli ambienti della Pinacoteca di Senigallia, con l’inaugurazione dell’itinerario “Et incarnatus est” programmata entro la fine del mese di luglio, per una esposizione – con il patrocinio del Comune di Senigallia – che accompagnerà residenti e turisti per l’intero Anno giubilare.