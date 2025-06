Vescovi toscani: mons. Lojudice, “portiamo speranza e carità nella terra ferita dalla guerra”

“Credo doveroso da parte nostra portare una speranza di pace e di sostegno concreto per tutti coloro che sono vittime innocenti della guerra”. Lo ha affermato il card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, annunciando il pellegrinaggio di solidarietà in Terra Santa che dal 9 al 13 giugno porterà una delegazione di vescovi, sacerdoti e laici a Gerusalemme e Betlemme. “Abbiamo deciso di andare per non voltarci dall’altra parte – ha spiegato – e per dimostrare che la Chiesa è presente in quei luoghi con quella forza dell’amore evangelico che ci invita ad incontrare ogni popolo anche per lenire ferite e dolori”. Durante il pellegrinaggio, i vescovi lasceranno una donazione alle principali opere visitate. Il viaggio è promosso dal commissariato di Terra Santa dei Frati Minori della Toscana, guidato da fra’ Matteo Brena. “I nostri pastori – ha detto – raggiungeranno Gerusalemme e Betlemme per innalzare la loro preghiera per la pace e per esprimere un segno di prossimità alle comunità cristiane”. Tra gli incontri previsti: il 9 giugno con p. Francesco Patton, custode di Terra Santa; il 12 giugno con il card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino. Tappe anche al Saint Louis Hospital e all’Istituto musicale Magnificat.

