Pace: Roma, domani la presentazione del convegno “Pax et bonum” e della Fiaccolata per la pace

Domani, a Roma, (ore 12.30, via della Conciliazione 1), si terrà la Conferenza stampa di presentazione del Convegno internazionale “Pax et bonum” – Costruire la pace per il bene comune, sulla via del diritto internazionale e della Fiaccolata per invocare la pace promossi dall’Azione Cattolica Italiana, dal Forum Internazionale di Azione Cattolica (Fiac) e dall’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo”. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno a Roma, domenica prossima, 8 giugno, nel contesto del Giubileo delle Associazioni, dei Movimenti e delle nuove Comunità e prendono spunto dall’iniziativa “Un Minuto per la Pace”, in essere dal 2014, a ricordo dello storico incontro tra Shimon Peres e Abu Mazen nei Giardini Vaticani, voluto da Papa Francesco e alla presenza di Bartolomeo I. Al convegno, dopo l’intervento del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, in programma diverse relazioni – coordinate da Sandro Calvani, presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto Toniolo – con al centro il ruolo del diritto internazionale nella policrisi globale e le testimonianze da luoghi di conflitto – Ucraina, Burundi, Myanmar, Colombia e Terra Santa (Israele e Palestina) – che racconteranno il vissuto e l’impegno quotidiano per la pace e la riconciliazione. Alla fiaccolata partecipano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il sotto-segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, card. Fabio Baggio. Partecipano alla conferenza stampa: Eva Fernández Mateo, coordinatrice del Segretariato Fiac, Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, mons. Eduardo Horacio García, vescovo di San Justo (AR) e assistente ecclesiastico del Fiac, e mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana. La conferenza stampa – informano oltre i promotori – sarà anche l’occasione per proiettare lo sguardo sulla proposta politica di istituire un Ministero della Pace, che sarà presentata il prossimo 24 giugno insieme ad altre aggregazioni laicali italiane. Infine, a conclusione della Conferenza stampa saranno presentati i dati del Bilancio di Sostenibilità 2025 dell’Ac, giunto alla settima edizione.

