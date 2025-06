Missionari vincenziani: la statua della Vergine della medaglia miracolosa arriva oggi nella diocesi di Spezia-Sarzana-Brugnato.

Dopo il Piemonte, il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della medaglia miracolosa, organizzato dai missionari vincenziani d’Italia, si sposta in Liguria, a Pignone e Corvara (SP). La statua giunge oggi nelle comunità parrocchiale di Pignone e Corvara, in diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato, dove rimarrà fino all’8 giugno. Spiega il parroco di Pignone e Corvara don Matteo Ceccarelli: “Chiedo al Signore attraverso Maria che questa iniziativa possa essere un momento per le mie due comunità di riscoperta della fede. Oltre a coloro che già vengono, che qualcun altro possa avvicinarsi e attraverso il messaggio della Madonna a santa Caterina Labouré possa riscoprire Gesù”.

Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della medaglia miracolosa ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Possono aggiungersi nuove tappe a questa iniziativa: chi fosse interessato a promuovere un tempo breve di animazione pastorale può contattare la Commissione della “Tre Giorni con Maria” all’indirizzo e-mail: tregiorniconmaria@gmail.com

“Tre giorni con Maria”, spiega padre Mario Sirica, membro della Commissione “È una proposta che ravviva la devozione a Maria attraverso la catechesi, il sacramento della riconciliazione, i dialoghi spirituali: quando si riflette su Maria tutto porta a Gesù”. Di qui un suggerimento: “Dare spazio alla popolazione della parrocchia che vive una situazione di povertà materiale e spirituale. Ecco perché chiediamo che ci sia sempre attenzione alle visite agli ammalati, alla confessione, alle Rsa”.

Questo pomeriggio alle 16 arrivo della statua in piazza a Pignone e processione fino alla chiesa; quindi rosario e incontro con i giovanissimi, Alle 17 messa e a seguire cena sociale. Domani dalle 9.30 alle 11.30 preghiera delle lodi, adorazione, confessioni e tempo dell’ascolto; alle 16,30 rosario; alle 17 messa a Pignone; alle 18 incontro con la Croce verde; alle 20.30 liturgia penitenziale.

Sabato 7 giugno, a Corvara, dalle 9.30 alle 11.30 preghiera delle lodi, adorazione, confessioni e tempo dell’ascolto; alle 17.30 liturgia penitenziale; alle 21 a Pignone veglia, eucarestia e consegna della medaglia miracolosa. Domenica 8 giugno: a Corvara alle 10 celebrazione dell’Eucarestia e consegna della medaglia miracolosa; alle 11 incontro con giovani e adulti; alle 12 pranzo sociale.

