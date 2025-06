Giornali Fisc: rinnovato il cda della Cooperativa stampa e comunicazione, editore dell’Agenzia giornali diocesani piemontesi

È stato nominato questa mattina, nel corso dell’assemblea, il consiglio d’amministrazione della Cooperativa stampa e comunicazione, l’editore dell’Agd-Agenzia giornali diocesani piemontesi diretta da Chiara Genisio. Per in prossimo triennio sono stati confermati il presidente e amministratore delegato Roberto Giuglard di “Vita diocesana pinerolese”, Mauro Saretti de “La Guida”, Marco Volpe dell’“Unione monregalese” e Chiara Genisio. Nuovo membro è Lucia Boschetto de “Il Biellese”.

Formazione dei giornalisti, distribuzione delle copie cartacee, innovazione e social, integrazione tra carta e digitale – viene spiegato in un comunicato – sono alcuni degli ambiti di impegno per i prossimi mesi della Cooperativa stampa e comunicazione, a cui aderiscono i giornali diocesani di Piemonte e Valle d’Aosta.

