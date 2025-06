Vescovi della Puglia: a Conversano assemblea ordinaria su seminario, pace e cammini formativi

Si è svolta il 5 giugno a Conversano, presso l’Oasi Santa Maria dell’Isola, l’assemblea ordinaria della Conferenza episcopale pugliese. I vescovi, presieduti da mons. Giuseppe Satriano, hanno aperto i lavori con un pensiero a Papa Leone XIV, formulando auguri per un fecondo ministero apostolico, e hanno ricordato il 50° anniversario di ordinazione di mons. Luigi Mansi. Al centro dell’incontro, la formazione dei futuri presbiteri presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese, esaminata alla luce della nuova Ratio formationis. Ampio spazio è stato dedicato al percorso della Facoltà Teologica Pugliese e alle attività dell’Istituto Pastorale, guidato da mons. Francesco Neri, con due appuntamenti già programmati per ottobre e novembre. I vescovi hanno approfondito anche l’iniziativa “MED 25 Odyssey-Bel Espoir”, nave scuola per la pace che approderà a Bari dal 10 al 13 settembre. Tra i temi trattati, il prossimo Convegno regionale Caritas a Foggia e Borgo Mezzanone, il 14 e 15 giugno, e il corso per catechisti “Annuncia la Parola”, previsto dal 14 al 19 luglio a Molfetta e Santa Cesarea Terme.

