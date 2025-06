Religiosi: Frati Minimi, p. Bottino nuovo correttore provinciale per il santuario di Paola e dei Conventi di Calabria

I Frati Minimi di San Francesco di Paola hanno il nuovo correttore provinciale per la guida del santuario di Paola e dei Conventi di Calabria, Puglia e Messico. Riuniti in questi giorni nella città calabrese i religiosi hanno eletto come nuovo responsabile padre Antonio Bottino. Succede a p. Francesco M. Trebisonda, correttore dal 2019 ad oggi. Nativo della Città di San Francesco, di anni 57, attualmente esorcista della diocesi di Cosenza-Bisignano, rettore del santuario dei Minimi di Paterno Calabro e consigliere spirituale del Rinnovamento nello Spirito Santo della comunità del santuario di Paola, l’azione di governo e di animazione di p. Bottino si protrarrà per un triennio, fino al 2028, e sarà supportata dai membri della Curia provinciale, la cui elezione è prevista domani, 28 giugno, nel santuario del patrono della Calabria. “Auguriamo buon lavoro, chiedendo sul neo-eletto la benedizione di Dio e la protezione del adre San Francesco”, si legge in una nota.

