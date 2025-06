Diocesi: Vittorio Veneto, inaugurazione ambulatorio di prossimità. Assistenza a chi non ha copertura dal Servizio sanitario

Sabato 28 giugno, alle 10.30, all’Ipab Casa Francesco Fenzi (viale Spellanzon 62), a Conegliano, si terrà l’inaugurazione dell’ambulatorio di prossimità. La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie alla sinergia di diverse realtà: Fondazione Caritas Vittorio Veneto, l’Ipab Casa Fenzi, il Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto, l’Ufficio diocesano della Pastorale della salute, l’Ambito territoriale sociale e il Comune di Conegliano. Interverranno – precisa una nota della diocesi di Vittorio Veneto – all’inaugurazione: Karim Zambon, Gian Antonio Dei Tos, don Andrea Forest, Franco Moras, Fabio Chies, insieme a rappresentanti di istituzioni civili e politiche. Contestualmente sarà presentato il progetto ai presenti ed alla stampa. In conclusione, è previsto l’intervento e la benedizione inaugurale di mons. Riccardo Battocchio, vescovo di Vittorio Veneto. L’ambulatorio di prossimità, che sarà gestito da Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, sarà operativo a partire da martedì 1° luglio “ed offrirà gratuitamente assistenza medica e infermieristica e consulenza specialistica a persone ammalate che non hanno la copertura del Servizio sanitario nazionale o in difficoltà economica tale da non consentire il pagamento di visite”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /