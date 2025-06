Leone XIV: “non lasciatevi affascinare da modelli di successo e di prestigio discutibili e inconsistenti”

“Amate Dio e i fratelli, siate generosi, ferventi nella celebrazione dei sacramenti, nella preghiera, specialmente nell’adorazione, e nel ministero; siate vicini al vostro gregge, donate il vostro tempo e le vostre energie per tutti, senza risparmiarvi, senza fare differenze, come ci insegnano il fianco squarciato del Crocifisso e l’esempio dei santi”. È la consegna del Papa ai 32 nuovi sacerdoti, da lui ordinati nella basilica di San Pietro, in occasione del Giubileo a loro dedicato. “Ricordate che la Chiesa, nella sua storia millenaria, ha avuto – e ha ancora oggi – figure meravigliose di santità sacerdotale”, ha raccomandato Leone XIV: “A partire dalle comunità delle origini, essa ha generato e conosciuto, tra i suoi preti, martiri, apostoli infaticabili, missionari e campioni della carità. Fate tesoro di tanta ricchezza: interessatevi alle loro storie, studiate le loro vite e le loro opere, imitate le loro virtù, lasciatevi accendere dal loro zelo, invocate spesso, con insistenza, la loro intercessione!”. “Il nostro mondo propone troppo spesso modelli di successo e di prestigio discutibili e inconsistenti. Non lasciatevene affascinare!”, il monito del Pontefice: “Guardate piuttosto al solido esempio e ai frutti dell’apostolato, molte volte nascosto e umile, di chi nella vita ha servito il Signore e i fratelli con fede e dedizione, e continuatene la memoria con la vostra fedeltà”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /