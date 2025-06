InBlu2000: a luglio due nuovi programmi radiofonici, “R’Estate in Italia” e “Il laureato”

Radio InBlu2000 lancia due nuovi programmi per l’estate: “R’Estate in Italia”, alla scoperta delle meraviglie dell’estate italiana, condotto da Giacomo Avanzi, conduttore su Tv2000 di “Di buon Mattino”, in onda dal 1° luglio, da lunedì a venerdì alle 19 per tutta la stagione estiva e “Il laureato”, dedicato al mondo universitario, condotto da Gabriella Facondo, che su Tv2000 conduce “Siamo noi”, in onda dal 9 luglio dal lunedì al venerdì alle 18.30.

“R’Estate in Italia” – si legge in un comunicato dell’emittente Cei – si propone come un vero e proprio viaggio attraverso le bellezze dell’estate italiana, esplorando ogni settimana una Regione diversa del nostro Paese. Ogni puntata ospiterà due invitati provenienti dalle varie Province, pronti a condividere con gli ascoltatori le loro esperienze dirette e i migliori consigli per vivere appieno l’estate nella propria terra. “R’Estate in Italia” presenta una panoramica completa e autentica del ricco calendario estivo nazionale, mettendo in luce la straordinaria varietà di eventi, ricorrenze culturali, tradizioni locali e celebrazioni religiose che caratterizzano ogni angolo dell’Italia durante i mesi più caldi dell’anno. L’obiettivo del programma è quello di fornire agli ascoltatori una visione approfondita e genuina dell’estate italiana, ispirando la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze turistiche. La trasmissione si rivolge a tutti gli appassionati di viaggi e cultura, così come a coloro che sono alla ricerca di idee originali per le proprie vacanze estive.

“Il laureato” sarà invece un appuntamento quotidiano dedicato all’esplorazione del complesso e affascinante universo dell’istruzione universitaria italiana attraverso il contributo di docenti, studenti, personalità della cultura e delle istituzioni. Il programma affronterà le questioni più attuali del mondo accademico: dalle trasformazioni in atto negli Atenei italiani alle novità del nuovo anno accademico, dalle strategie per la scelta di facoltà e corsi di studio alle eccellenze italiane presenti nei ranking internazionali, dalle nuove misure per garantire il diritto allo studio ai percorsi di formazione e carriera accademica, esplorando come si diventa docenti e ricercatori oggi e quale sia l’importanza dei programmi di mobilità internazionale come l’Erasmus. Il programma non si limiterà agli aspetti istituzionali, ma darà voce alle storie personali di chi ha vissuto l’università in modi diversi: dai laureati che hanno scelto percorsi professionali alternativi a chi ha ricevuto lauree honoris causa, da chi ha collezionato più titoli a chi è diventato dottore dopo la pensione. Un mosaico di esperienze che racconta come l’università possa essere il luogo dove “diventare ciò che si è scelto di essere”.