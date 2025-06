Musica cristiana: Kantiere Kairòs, oggi presentazione ufficiale del nuovo disco nel convento di San Francesco di Paola a Pedace in Casali del Manco

Estate in musica per Kantiere Kairòs, band cosentina di musica cristiana. Dopo l’uscita l’8 giugno del nuovo disco “Davanti a Te”, un concept-album interamente dedicato all’adorazione eucaristica con 13 composizioni che accompagnano dalla preghiera più intima all’invocazione comunitaria, prosegue il tour di concerti in tutta Italia della band: il 28 a Roma e il 29 a Praia a Mare (Cosenza), mentre a luglio la band calabrese sarà il 3 a Labico (Roma), il 12 a Montichiari (Brescia), il 29 di nuovo a Roma. Nuove date sono in attesa di conferma e verranno inserite nella pagina dedicata al tour all’interno del sito ufficiale (https://kantierekairos.it/tour/).

Il disco “Davanti a Te”, disponibile su tutte le piattaforme, gli store e in formato compact disc, sarà presentato ufficialmente in Calabria oggi, venerdì 27 giugno, alle ore 21, nel chiostro del convento di San Francesco di Paola a Pedace in Casali del Manco (Cosenza): un luogo suggestivo dove il canto punteggerà l’adorazione eucaristica e la preghiera comunitaria. La scelta è dettata dal fatto che da poche settimane la struttura è stata affidata alla Fraternità francescana mariana “Amici di Gesù Buon Pastore”. Il co-fondatore di questa famiglia religiosa, padre Domenico Greco, è stato il primo cantante della band dagli esordi, nel 1994, fino al 2009, quando ha iniziato il suo percorso da consacrato. “Ci è sembrato naturale chiedere a lui e al fondatore padre Maurizio Vaccaro di poter presentare nel loro convento il nuovo album, interamente dedicato all’adorazione”, spiegano dalla band.

