Solidarietà: S. Egidio (Sicilia), domani l’inaugurazione di un nuovo centro di distribuzione con Andrea Riccardi

Verrà inaugurato domani a Catania il nuovo centro di distribuzione ospitato presso la “Casa dell’Amicizia” della Comunità di Sant’Egidio. I nuovi locali sono stati affidati dall’Università di Catania in ampliamento agli spazi già affidati alla comunità per accogliere i profughi ucraini all’indomani dello scoppio della guerra. Attualmente Sant’Egidio serve oltre 1500 persone consegnando mensilmente generi alimentari e, considerato il crescere della povertà in Sicilia, con questo nuovo centro apre una nuova porta per i poveri e per coloro che vogliono unirsi al lavoro della Comunità. Il centro verrà intitolato a “Floribert Bwana Chui”, giovane congolese impegnato nel servire i poveri con Sant’Egidio, ucciso per avere resistito alla corruzione nel suo Paese – il Congo – impedendo l’ingresso di una partita di cibo avariato destinato soprattutto ai poveri di Goma. Floribert lavorava alla dogana e la sua opposizione fu causa della sua condanna a morte. Proprio l’intransigenza del giovane Floribert frutto del suo vivere ascoltando il Vangelo e servendo i poveri hanno aperto la causa di beatificazione di questo giovane congolese, ricordato come esempio anche da Papa Francesco nella sua ultima visita in Congo. Ad inaugurare il centro Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio alla presenza del rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo.

