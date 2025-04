Austria: la Cancelleria presenta il bando per la seconda edizione del “Premio per la libertà religiosa”

L'”Unità per la protezione internazionale delle minoranze religiose perseguitate” della Cancelleria federale austriaca assegna, per la seconda volta, il “Premio per la libertà religiosa”. Questo premio è considerato una categoria all’interno del tradizionale “Premio per il merito interculturale” del ministero degli Esteri austriaco. Secondo il bando, il premio riconosce iniziative eccezionali che promuovono la libertà religiosa, la comprensione interreligiosa e la coesistenza pacifica attraverso il dialogo interreligioso e interculturale. Il premio è dotato di 6.000 euro. Singoli, organizzazioni e istituzioni da tutto il mondo sono invitati a inviare le loro proposte di progetto o candidature via e-mail: dialog@bmeia.gv.at. Le candidature possono essere presentate solo da organizzazioni non governative (comprese associazioni, fondazioni, istituzioni educative caritatevoli, organizzazioni religiose e organizzazioni commerciali) i cui progetti si concentrano principalmente sul dialogo interculturale e interreligioso. È possibile inviare i propri contributi fino al 30 aprile. La cerimonia di premiazione avrà luogo nell’autunno del 2025. Vincitrice del “Premio per la libertà religiosa 2024 è stata l’organizzazione umanitaria “Initiative Christian Orient” con sede a Linz. Il premio al progetto si è concentrato sul lavoro nelle scuole cristiane in Libano, dove i bambini libanesi cristiani e musulmani vengono istruiti e cresciuti insieme. Anche bambini rifugiati siriani ricevono l’istruzione all’interno dei progetti Ico.

