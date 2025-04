Diocesi: Fermo, stasera a Civitanova Marche incontro sulla cooperazione missionaria con la prefettura Robe in Etiopia

Una serata per scoprire di più della cooperazione missionaria fra la diocesi di Fermo e la prefettura di Robe, in Etiopia. È quella in programma oggi, dalle 19.15, presso la parrocchia di San Giuseppe a Civitanova Marche. A raccontare la loro esperienza saranno Sirio Cingolani e Martina Luchi, laici missionari entrambi di Civitanova Marche, che questa collaborazione la stanno attuando in prima persona con padre Angelo Antolini, coordinatore della Prefettura Apostolica di Robe.

“La cooperazione fra le due Chiese – si legge sul sito web della diocesi di Fermo – ha fatto un percorso oramai decennale, sotto diverse forme, compreso la visita del nostro arcivescovo, mons. Rocco (Pennacchio, ndr) che ha partecipato all’inaugurazione dell’Ospedale psichiatrico di Robe nel 2023”. “La presenza di Sirio e Martina a Civitanova per una visita alle loro famiglie – proseguono dalla diocesi – ci consente di cogliere l’opportunità di ascoltare direttamente da loro come avviene questa collaborazione e come sono impegnati in questo cammino missionario a cui tutti noi, in qualche modo, siamo partecipi”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /