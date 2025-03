Maturità: Teramo, al santuario di San Gabriele circa 10mila studenti hanno partecipato oggi alla festa dei 100 giorni agli esami

(Foto santuario di San Gabriele)

Oggi, lunedì 10 marzo, una marea di giovani ha invaso il santuario di San Gabriele (Te) per la festa dei 100 giorni agli esami. Si calcola che siano arrivati, oltre ogni previsione (il nuovo santuario era gremito oltre ogni limite), circa 10mila studenti della maturità, provenienti per la maggioranza dall’Abruzzo, ma con presenze anche dalle Marche e dal Lazio.

I giovani hanno trascorso una giornata di autentica felicità, hanno partecipato alla santa messa, hanno fatto benedire le penne, hanno pregato davanti al santo dei giovani e infine hanno festeggiato con entusiasmo nel piazzale del santuario.

E non poteva che essere una giornata spensierata, allegra, festosa di migliaia di giovani accanto a san Gabriele, il santo dei giovani, meglio conosciuto anche come il santo della gioia.