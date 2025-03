Italiani nel mondo: a New York la presentazione del Rapporto di Fondazione Migrantes

Verrà presentato, per la prima volta, a New York, il Rapporto Italiani nel mondo, unica pubblicazione in Italia dedicata al mondo della mobilità italiana. L’iniziativa si svolgerà il 16 marzo alla Saint Patrick’s Old Cathedral School alla presenza di Istituzioni civili e religiose. Interverranno Delfina Licata, curatrice del Rapporto Italiani nel mondo, edito dalla Fondazione Migrantes; Paolo Ricotti, presidente del Patronato Acli; Stefano Marruso, direttore del Patronato Acli Usa; Matteo Bracciali, membro del comitato scientifico del Rapporto Italiani nel mondo e vicepresidente delle Federazioni Acli Internazionali. Le conclusioni saranno affidate a Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli, e a mons. Gian Carlo Perego, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della Cei. Due giorni prima, il 14, sempre a New York, presso l’Italian American Museum di New York un’altra presentazione alla quale interverranno Joseph V. Scelsa (Italian American Museum di New York), Delfina Licata (curatrice del Rapporto Italiani nel mondo), Umberto Mucci (WeTheItalians) e Stefano Marruso (Patronato Acli Usa). Sarà l’occasione per approfondire il tema dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti dove vivono oltre 320mila italiani con passaporto, il 5,2% degli oltre 6milioni di cittadini italiani residente all’estero. Gli Usa sono il settimo Paese con maggiore presenza di cittadini italiani dopo Argentina, Germania, Svizzera, Brasile, Regno Uniti e Francia.

