Ambiente: Roma, per la rassegna “Cineclub Scienza” il 12 marzo proiezione del film “Il male non esiste”

Il terzo incontro della rassegna “Cineclub Scienza”, nata dalla collaborazione tra Ispra, il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma Tre e la Fondazione Teatro Palladium Università Roma Tre sarà dedicato al film “Il male non esiste”. L’appuntamento è il 12 marzo, dalle 20 alle 22,30, al Teatro Palladium, in piazza Bartolomeo Romano n. 8, a Roma.

Con un film magico e insieme umanistico, il regista di “Drive my car” denuncia la possibile devastazione ecologico-culturale di una piccola comunità rurale come metafora del collasso ambientale del pianeta causata dal riscaldamento climatico.

Dopo il film, ci sarà un confronto su conflitti ambientali, rapporto umano-natura, saperi indigeni e nuove strategie di difesa dell’ambiente con Ivelise Perniola, professoressa ordinaria di Storia del cinema presso il Dams di Roma Tre; Paolo Pecere, docente di Storia della filosofia all’Università di Roma Tre; Lorenzo Ciccarese, dirigente tecnologo dell’Ispra, a capo dell’area per la conservazione della biodiversità terrestre. Modererà Giulio Carcani, tecnologo dell’Ispra, tra gli organizzatori di Cineclub Scienza.

Cineclub Scienza è un’iniziativa realizzata con il contributo del Network nazionale della Biodiversità con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /