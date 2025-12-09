Università: Santa Croce, 12 e 13 dicembre fisici, filosofi e teologi riuniti sulle implicazioni profonde della meccanica quantistica

Nel centenario della nascita della meccanica quantistica, il 2025 è stato proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica”. In questo contesto, il Gruppo di Ricerche di Ontologia Relazionale (ROR) e il Centro di Ricerca DISF della Pontificia Università della Santa Croce, in collaborazione con il Faraday Institute for Science and Religion di Cambridge e il Center for Science and Faith dell’Università di Copenhagen, organizzano un Expert Meeting transdisciplinare che riunisce fisici, filosofi e teologi per esplorare le implicazioni epistemologiche, ontologiche ed etiche della meccanica quantistica. Il dialogo scientifico e filosofico verterà su alcune domande chiave: quale ruolo giocano le relazioni nella visione del mondo suggerita dalla meccanica quantistica?; che grado di realtà possiedono tali relazioni? E quali conseguenze derivano da questa prospettiva per l’agire umano? L’incontro si terrà il 12 e 13 dicembre dalle ore 15 presso la Pontificia Università della Santa Croce e si concluderà con una dichiarazione congiunta che verrà resa pubblica al termine dei lavori.

