Diocesi: Manfredonia, “Una goccia di solidarietà nel Mediterraneo della Fraternità”. L’Associazione Mondo Nuovo per la Palestina

“Una goccia di solidarietà nel Mediterraneo della Fraternità” è l’iniziativa promossa dall’Associazione Mondo Nuovo di Manfredonia a sostegno della comunità cristiana della Palestina, delle attività di padre Ibrahim Faltas, della Custodia di Terra Santa, e delle Suore Apostole di Gesù Crocifisso impegnate a Betlemme a favore dei bambini poveri cristiani e musulmani. L’iniziativa, spiegano dall’associazione, nasce nel contesto del grave peggioramento della situazione economica e sociale dei cristiani palestinesi, acuitasi dopo il 7 ottobre 2023. Su proposta di Nasri Kumsieh, architetto in pensione ed ex amministratore comunale di Beit Sahour, cittadina confinante con Betlemme, è stato avviato un progetto di vendita in Italia di prodotti religiosi dell’artigianato palestinese in legno di ulivo, principale fonte di sostentamento per molte famiglie locali, tradizionalmente legata al flusso dei pellegrini. Il progetto ha incontrato subito il favore del vescovo di Manfredonia, Franco Moscone, che ne ha riconosciuto il valore come forma di aiuto economico rispettosa della dignità del lavoro degli artigiani palestinesi. Il presule si è quindi attivato per consentire l’arrivo in Italia di Nasri Kumsieh, accolto in una canonica cittadina dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità del suo Paese grazie a un invito ufficiale del vescovo. Dal 2 ottobre l’architetto è a Manfredonia, dopo alcune tappe in diocesi del Nord Italia, tra cui Milano. La sua presenza ha favorito anche momenti di testimonianza e di incontro con istituzioni, scuole e associazioni, per raccontare la vita del popolo palestinese e la realtà della Terra Santa. Ulteriori appuntamenti sono in programma in diverse zone d’Italia. “Chiediamo un aiuto concreto per sostenere la vendita dei prodotti degli artigiani cristiani palestinesi – spiegano i promotori – come strumento per contrastare l’emorragia migratoria dalla Terra Santa”. I manufatti possono essere acquistati tramite spedizione da Manfredonia, direttamente da un’azienda di Betlemme o attraverso punti di rivendita italiani legati alla Casa do Menor, fondata da padre Renato Chiera, con il supporto di Aipec.

