Basilica di San Francesco: Assisi, al via i festeggiamenti natalizi con accensione dell’albero e videoproiezione

(Foto Basilica di San Francesco)

L’apertura dei festeggiamenti del Natale alla Basilica di San Francesco in Assisi si è svolta ieri pomeriggio con l’accensione dell’albero nella Piazza inferiore. La giornata è iniziata con il rosario presieduto da fra Alfio Nucci, seguito dalla consacrazione dei nuovi militi. Mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri e delegato dei Vescovi d’Abruzzo, regione che ha donato l’olio per la Lampada di San Francesco, ha presieduto la celebrazione eucaristica animata dalla Cappella Musicale. Alle 18.10 si è tenuta l’accensione dell’albero e della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore, insieme alla benedizione del presepe, con l’animazione del coro della Scuola primaria Sant’Antonio. Parte dell’evento è stata trasmessa su Rai1. L’albero, un Cedrus atlantica glauca alto circa 13 metri proveniente dal Comune dell’Aquila, è stato donato dall’azienda Cordeschi giardinaggio e trasportato dai Vigili del Fuoco dell’Aquila. Le palline riportano i nomi dei benefattori che sostengono iniziative di carità. Il Presepe monumentale, del Liceo artistico F.A. Grue di Castelli, comprende statue in argilla refrattaria. La videoproiezione, con il “Presepe di Greccio” di Sieger Köder, rientra nel percorso di opere contemporanee sui monumenti cittadini. Attivo il sito nataledifrancesco.it, sostenuto dalla Regione Umbria.