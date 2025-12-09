Germania: appuntamenti di Natale, attività, ritiri e trasmissioni televisive sul sito della Conferenza episcopale

La pagina online dedicata al Natale della Conferenza episcopale tedesca, presentata oggi, all’indirizzo www.dbk.de/themen/weihnachten-2025, offre una panoramica delle informazioni e delle attività offerte da ordini religiosi e organizzazioni umanitarie cattoliche per il periodo dell’Avvento e del Natale, e dalle diocesi. Ad esempio, Adveniat, Misereor e le Pontificie opere missionarie hanno sviluppato congiuntamente materiali didattici per asili nido e centri diurni. Gli ordini religiosi invitano i visitatori a ritiri contemplativi nelle loro foresterie, mercatini nei monasteri e concerti. Le diocesi offrono una varietà di attività, tra cui concerti di canto, idee artigianali per le famiglie e riflessioni spirituali che ispirano coraggio e speranza. Il sito web include anche elenchi di funzioni religiose trasmesse alla radio e alla televisione. Il sito web fornisce anche informazioni di contatto per l’assistenza pastorale a coloro che affrontano preoccupazioni e difficoltà prima o durante le festività. Il personale del servizio di consulenza telefonica, supportato dalle chiese cattolica e protestante, è disponibile 24 ore su 24, telefonicamente ai numeri 0800 1110111 o 0800 1110222, tramite chat e online, inclusi i fine settimana e i giorni festivi (www.telefonseelsorge.de). Inoltre, i consulenti del servizio di assistenza pastorale online offrono consulenza e supporto in situazioni di vita difficili o questioni di fede nel mondo digitale, tramite e-mail o chat.

