Diocesi: Trento, seminario di studio domani a 40 anni dell’Intesa Cei–Miur per l’Insegnamento religione cattolica

In occasione del 40° anniversario dell’Intesa tra la Cei e lo Stato italiano (Miur) per l’insegnamento della religione cattolica (IRC), si terrà a Trento domani, mercoledì 10 dicembre, un importante Seminario di Studio dedicato alle sfide attuali e alle prospettive future dell’IRC nel contesto educativo italiano. Lo promuove l’arcidiocesi di Trento, attraverso il Servizio Irc e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano Guardini.

L’evento avrà luogo dalle 14 alle 16.30, presso il Polo Vigilianum, in via Endrici 14. L’iniziativa si inserisce in un percorso di approfondimento sui cambiamenti culturali e pedagogici che interessano oggi il mondo della scuola, evidenziando il ruolo dell’IRC come spazio di dialogo, crescita umana e confronto con il pluralismo contemporaneo. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Ernesto Diaco, Direttore dell’Ufficio Irc della Cei, don Mattia Vanzo, Delegato per l’Area Annuncio e Sacramenti dell’Arcidiocesi di Trento, don Stefano Zeni, Direttore dell’Issr “R. Guardini” dell’Arcidiocesi di Trento e Giancarlo Manara, Ispettore IRC per la Provincia autonoma di Trento.

Nel corso del seminario sarà presentato il report realizzato con i Dirigenti scolastici del Trentino, un documento frutto di un lavoro condiviso che analizza bisogni, dinamiche e prospettive della disciplina sul territorio. Alcuni istituti scolastici trentini porteranno le proprie esperienze di IRC, condividendo buone pratiche, percorsi innovativi e testimonianze significative dal mondo della scuola.

