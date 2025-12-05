Sanità: Roma, il 12 dicembre al ministero della Salute presentazione del manifesto su intelligenza artificiale, diagnosi e cura dei pazienti

Venerdì prossimo, 12 dicembre, a partire dalle 17, presso l’Auditorium del Ministero della Salute, in Lungotevere Ripa 1 a Roma, si terrà il convegno “Singolarità, tecnologia e AI verso malattia zero – un manifesto per un think tank”, promosso dall’Istituto di terapia cognitivo-interpersonale (Itci) con la direzione scientifica della Asl Rieti e il patrocinio del ministero della Salute.

Previsti i saluti istituzionali del ministro della Salute Orazio Schillaci, e del presidente della Conferenza episcopale toscana, card. Augusto Paolo Lojudice. A seguire, Tonino Cantelmi, professore associato di psicopatologia dell’Università Gregoriana di Roma e presidente Itci, e Angelo Barbato, direttore sanitario Asl Rieti, presenteranno il manifesto “Singolarità tecnologica verso malattia zero”.

Infine, si terrà una tavola rotonda sul tema “L’intelligenza artificiale e il futuro della sanità tra opportunità e minacce”, alla quale prenderanno parte fra gli altri, Consuelo del Balzo, componente Consiglio direttivo Autorità nazionale anticorruzione; Giuseppe Quintavalle, direttore generale Asl Roma 1; Fabrizio d’Alba, presidente Federsanità e direttore generale Policlinico Umberto I; Mauro Maccari, direttore generale Asl Rieti; Cristiano Camponi, direttore generale Inmp.

