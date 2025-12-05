Diocesi: Terni, al Museo dal 6 al 14 dicembre “Incontri natalizi 2025”. Mostra di pittura, scultura, fotografia, cartoline natalizie e presepi

In preparazione al Natale, il Museo diocesano e la Proloco di Terni, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Terni, promuovono dal 6 al 14 dicembre presso il Museo diocesano di Terni, la rassegna d’arte “Incontri natalizi 2025”, collettiva di pittura, scultura, grafica, fotografia, presepi artistici e africani, presepi dei bambini, cartoline natalizie, poesia, la bancarella della solidarietà e eventi culturali dedicati alla solidarietà e pace nel mondo.

L’iniziativa, giunta alla 40ª edizione, unisce arte, cultura e mondialità nel segno del dialogo, delle tradizioni popolari locali, dall’arte visiva, originale e creativa. A questo si aggiunge la solidarietà con l’incontro tra le associazioni che si occupano a vario livello di volontariato.

La mostra sarà inaugurata il 6 dicembre alle 16.30 con la presentazione delle opere e dei progetti delle associazioni presenti, della bancarella della solidarietà e del premio Simpatia del pubblico aperto a tutti i partecipanti e visitatori della mostra. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.

Tra gli eventi culturali proposti, spiegano dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia, l’8 e 10 dicembre si terrà il Recital di poesie in vernacolo e in lingua, a carattere natalizio, sacro, sociale, ecologico e per la pace, promosso dalla Pro Loco di Terni e presentazione dei libri del premio letterario “Logo d’Oro” Città di Terni 2025 e presentazione dell’antologia della XXV edizione del Premio, a cura dell’editoria del Cesvol.

Domenica 7 dicembre alle 16.30 l’incontro sul tema “Solidarietà e volontariato nel mondo contemporaneo e nel tempo del Natale” a cura di Silvia Camillucci, coordinatrice del Cesvol Umbria. Martedì 9 dicembre alle 16.30 è in programma l’incontro “Etnologia di Babbo Natale” a cura di Cristina Montesi, docente di Economia all’Università di Perugia. Il 12 dicembre si terrà la proiezione di cartoline dedicate al Natale e all’antica Terni e breve storia della cartolina a Terni. Nei giorni della mostra, inoltre, sono previste proiezioni di video e documentari dedicati all’ambiente e alla Terra Santa.

