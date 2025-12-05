Diocesi: Petritoli, il 7 dicembre riapre la chiesa di San Prospero dopo un anno di lavori

(Foto diocesi Fermo)

È in programma per domenica 7 dicembre alle ore 17, la riaperta al culto della chiesa di San Prospero a Petritoli (Fm), resa fruibile dopo anni di chiusura, al termine di un ampio intervento di restauro e risanamento conservativo. Alla celebrazione prenderanno parte l’arcivescovo metropolita di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, e il parroco di Sant’Anatolia, don Umberto Eleonori. L’edificio, documentato fin dal Basso Medioevo, conserva tracce significative della sua lunga storia: dal paramento murario romanico-gotico ai portali decorati, dai resti dei bacini ceramici trecenteschi fino all’epigrafe del 1424. Nel corso dei secoli la chiesa ha ricevuto le cure di parroci e famiglie del territorio, che ne hanno arricchito arredi e devozioni. I lavori, avviati nel marzo 2024 e appena conclusi, hanno comportato la ricostruzione della copertura, il consolidamento delle murature, il restauro degli intonaci e delle superfici interne, oltre alla realizzazione dei nuovi impianti e alla tinteggiatura complessiva. L’intervento, del valore di 436.300 euro, è stato finanziato in larga parte con fondi dell’8×1000 alla Chiesa cattolica, con il contributo del Comune di Petritoli e della Regione Marche, e con il sostegno della parrocchia. Il progetto – affidato all’architetto Dania Cataldi, che ha diretto i lavori, e all’ingegnere Emanuele Sardi – è stato condotto con criteri di rispetto dell’esistente e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico.