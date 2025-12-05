Diocesi: Macerata, Inaugurazione il 6 dicembre per il Lago Mastrocola

Inaugurazione del Lago Mastrocola il 6 dicembre, a partire dalle ore 11, a Loro Piceno, in contrada Salsaro Ete. L’evento è promosso dagli Istituti Riuniti Santa Rita – Fondazione Mastrocola e patrocinato dal Comune di Loro Piceno. Nella mattinata, il vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi benedirà la statua di Santa Rita. “Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Pnrr per la rivitalizzazione dei borghi dell’entroterra – ha spiegato il segretario della Fondazione Mastrocola Carlo Lombi -, ciò ci consente di avviare una ulteriore economia nel territorio a impatto ambientale e livello energetico zero. Il lago è destinato alla pesca sportiva e sarà in grado di ospitare l’organizzazione di eventi in questo campo”. Per quanto riguarda la sua gestione, la società agricola che fa capo alla Fondazione Mastrocola avvierà interventi di manutenzione all’interno del contesto delle progettualità di agricoltura biologica: “Non solo, sarà possibile attingere al lago in caso di necessità ed emergenza – ha aggiunto -, in particolare modo durante periodi di siccità. Il suo accesso verrà regolato con un calendario ad orari prestabiliti. I pescatori qui troveranno soprattutto carpe e, durante determinati eventi, potranno pescare anche trote”.